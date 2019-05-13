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محافظ القليوبية: تأجيل غلق كوبرى "جمجرة" لحين إعداد معهد البحوث التقرير النهائى

الإثنين، 13 مايو 2019 01:00 ص
محافظ القليوبية: تأجيل غلق كوبرى "جمجرة" لحين إعداد معهد البحوث التقرير النهائى الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أن كوبرى الوحدة المحلية جمجرة الجديدة، هو كوبرى بالكيلو 37 على الرياح التوفيقى، أعلى قنطرة حجز وهويس جمجرة، وجارى الآن بأعمال الصيانة للكوبرى بمعرفة قطاع الخزانات، مشيرا إلى أنه لم يتم قفل الكوبرى كليا أمام حركة المشاة والسيارات.

وأضاف "عبد الحليم" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم إجراء التنسيق مع رئيس قطاع الخزانات والقناطر، وذلك فى إطار تحديد فترة القفل الكلى، مشيرا إلى أن معهد بحوث والإنشاءات يقوم حاليا بإعداد التقرير النهائى، وبناء عليه سوف يتم تنفيذ الأعمال.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم إجراء التنسيق التليفونى مع مدير المرور بالمحافظة، لإرجاء الغلق الكلى لحين تحديد قطاع الخزانات المدة والتاريخ، مشيرا إلى أنه فى حالة الغلق الكلى للكوبرى سوف يتم استخدام الكوبرى التالى على الرياح التوفيقى للسيارات، أما المشاة فستسمر المرور على الكوبرى.

 وكان "اليوم السابع" قد نشر تقريرا الأسبوع الماضى حول غلق كوبرى قرية جمجرة الجديدة والذى تسبب فى حالة من الاستياء الكبيرة لدى المواطنين، الذين ناشدوا المحافظ بسرعة التدخل لإيجاد حل، حيث إن الكوبرى يخدم ما يزيد عن 30 ألف نسمة وأن غلقه سيسبب كارثة.


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