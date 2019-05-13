محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بسرعة إنجاز دهان العقارات بلون موحد

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن ملف دهان العقارات بلون موحد، يحظى باهتمام القيادة السياسية ورئاسة الوزراء، موجها رؤساء الأحياء بإنجاز التكليف فى أسرع وقت .

وابدى المحافظ ، خلال اجتماع المجلس التنفيذى، استيائه من تأخر الأحياء فى انجاز تكليف دهان العقارات بلون موحد، قائلا: مشفناش حاجة تنحسب هناك متابعة من القيادة السياسية ومجلس الوزراء لهذا الملف.

وفى سياق أخر وجه اللواء محمد حنفى السكرتير العام لمحافظة القاهرة، رؤساء الاحياء بإنجاز تراخيص الحفر الخاص بتوصيل كابلات النت للمدارس، مشيرا إلى أن شركات الإتصالات تقدم مصاريف اعادة الرصف والشيئ لأصله للمحافظة.