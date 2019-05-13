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الإثنين، 13 مايو 2019 03:41 م
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محافظ القاهرة: لدينا 15 مشروعا متعثرا.. وهناك صعوبة فى تحصيل المديونيات

الإثنين، 13 مايو 2019 03:21 م
محافظ القاهرة: لدينا 15 مشروعا متعثرا.. وهناك صعوبة فى تحصيل المديونيات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المحافظة لديها مشاكل كثيرة من بينها ارتفاع المديونيات لدى الغير وذلك لعدم تمكن المحافظة من تحصيلها، مبديا استغرابه الشديد من ثبات الأرقام وعدم وجود تقدم فى التحصيل.
 
 
وأضاف محافظ القاهرة خلال رئاسته للمجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة، موجها حديثه لرؤساء الأحياء قائلا: "عايز الموضوع ده يبقى محور اهتمام، والفترة الجاية هيتم تقييم رؤساء الاحياء على التحصيل.
 
 
وقال عبد العال، إن المحافظة بها 15 مشروعا متعثرا لأسباب مالية وعدة أسباب أخرى، ولابد من الاهتمام بالموضوع، مشيرا إلى أن المحافظة تستعظ للعيد القومى للمحافظة والذى يوافق شهر يوليو القادم، بافتتاح عدة مشاريع، وهناك خطة للعمل لانهائها.

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