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محافظ القاهرة: تجهيز أماكن مشاهدة مبارايات بطولة أمم أفريقيا فى الشوارع

الإثنين، 13 مايو 2019 02:44 م
محافظ القاهرة: تجهيز أماكن مشاهدة مبارايات بطولة أمم أفريقيا فى الشوارع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن العاصمة تستعد جيدا لاستقبال بطولة أمم أفريقيا 2019 لتظهر المحافظة بالمظهر اللائق بها كأقدم وأكبر مدينة أفريقية، مشيرا إلى أنه تم تطوير عدة طرق ورفع كفائتها.
 
 
وأضاف عبد العال، خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة المنعقد الآن بديوان المحافظة، قائلا: "أنظار العالم ستتجه لأماكن إقامة مباريات كأس الأمم الأفريقية و خاصة القاهرة، ولذلك لابد أن تظهر المحافظة بالمظهر الملائم".
 
 
وأضاف محافظ القاهرة، أن العمل يجرى على قدم وساق بمدينة السلام بشكل عام ومحيط استاد السلام بشكل خاص، وتشمل الأمال تطوير طرق وزراعة أشجار ورفع كفاءة الإنارة وإنشاء حدائق وغيرها.
 
 
ووجه عبد العال قيادات المحافظة وعلى رأسهم رؤساء الأحياء، بتجهيز أماكن المشاهدات للمباريات التى ستنتشر فى المحافظة، بالإضافة إلى مراكز الشباب بنظاق العاصمة.

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