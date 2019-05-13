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محافظ الجيزة تدعم الطب البيطرى بـ10 كيلو "الستركنين" لمكافحة الكلاب الضالة

الإثنين، 13 مايو 2019 01:00 ص
محافظ الجيزة تدعم الطب البيطرى بـ10 كيلو "الستركنين" لمكافحة الكلاب الضالة كلاب ضالة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد الدكتور أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة، أن محافظة الجيزة دعمت المديرية بـ10 كيلو الستركنين، لمكافحة الكلاب العقور الضالة حفاظا على حياه المواطنين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى، لـ"اليوم السابع"، أن المديرية تتلقى شكاوى يومية من المواطنين، للاستغاثة من الكلاب الضالة، مشيرا إلى أن المديرية لا تتحرك إلا بناءً على شكاوى المواطنين ويتم التواصل مع صاحب الشكوى.

وأشار الدكتور أشرف إسماعيل، إلى أن الكلاب تتواجد بكثرة فى المناطق الشعبية وذات الظهير الصحراوى، لافتا إلى أن الكلاب الموجودة أو القادمة من المناطق الصحراوية تكون أكثر خطراً من غيرها، حيث أنها تكون دائماً جعانة وشرهة.


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