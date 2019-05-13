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الإثنين، 13 مايو 2019 10:22 م
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مجموعتان من الشركات تتقدمان بعروض فى مناقصة لتوسعة قطار القدس

الإثنين، 13 مايو 2019 09:11 م
مجموعتان من الشركات تتقدمان بعروض فى مناقصة لتوسعة قطار القدس القطار
رويترز
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قالت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الاثنين إن مجموعتين من الشركات من بينهما شركات من الصين وإسبانيا والبرتغال وبولندا وأوكرانيا تقدمتا بعروض لعقد توسعة منظومة القطار الخفيف فى القدس.

افتُتح أول خطوط منظومة السكك الحديدية، الذى يعرف باسم الخط الأحمر، فى 2011، وتخطط إسرائيل لتوسعته وإنشاء الخط الأخضر.

ويتضمن المشروع، المتوقع أن يبدأ تدريجيا في 2022 ليصل إلى التشغيل الكامل فى 2025، مسارا يمتد 27 كيلومترا و50 محطة جديدة. وستتم إضافة عربات قطارات جديدة ومستودع لها ومركز تحكم.

ومن المتوقع أن تنقل منظومة السكك الحديدية بعد استكمالها نصف مليون راكب يوميا.

 

 

 


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