مجدى يعقوب يشارك فى احتفالية ملكة بريطانيا بحاملى وسام الاستحقاق

وكالات

حضر الطبيب العالمي ورائد جراحات القلب، الدكتور مجدي يعقوب، لقاءًا مع الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، برفقة أعضاء وسام الاستحقاق، بصفته أحد الحاصلين على هذا الوسام من المملكة المتحدة .

ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة البريطانية بالقاهرة بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الإثنين، صورة للقاء، وعلقت عليه قائلة: قابلت الملكة إليزابيث الثانية ودوق أدنبرة أعضاء وسام الاستحقاق بما فيهم البروفيسور مجدي يعقوب. يقدم وسام الاستحقاق من قبل السيادة فقط ويهدى إلى 24 شخصا في المرة الواحدة، وهو مكافأة لكل الذين حققوا انجازات عظيمة في مجالات الفنون والتعلم والأدب والعلوم.