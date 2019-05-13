متهم بتجارة الحشيش فى المرج: "اتعملت وأنا صغير.. وماعرفش أشتغل حاجة تانية"

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة، مع عاطل متهم بتجارة المواد المخدرة فى دائرة المخدرة، أن المتهم تخصص فى تجارة مخدر الحشيش، وذلك بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تبين أن المتهم اتخذ من دائرة القسم مكانا لترويج المخدرات، وضبطت بحوزته كمية كبيرة من الحشيش أثناء البيع بأحد شوارع المنطقة.

وكشف المتهم فى أقواله خلال تحقيقات النيابة العامة معه، أنه اعتاد منذ صغره على تجارة وترويج المواد المخدرة، وأنه لم يمتهن أى مهنة أخرى ستكسب منها قوت يومه، مضيفا أنه اتخذ من دائرة القسم وكرا له، لتخزين وترويج المواد المخدرة على عملائه، وتمرس على هذه التجارة لتحقيق أرباح مالية طائلة.

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية أمرت بحبس، أمرت بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ترويج كمية كبيرة من المواد المخدرة، حيث تم ضبطه وبحوزته كيلو و500 جرام من مخدر الحشيش قبل ترويجها بالمنطقة.

البداية كانت، بتمكن الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة بالقاهرة من إلقاء القبض على "سيد.ف" 38 سنة "عاطل"، سبق اتهامه فى قضايا مخدرات، وتم ضبطه بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، قبل توزيعها فى منطقة المرج، وأكدت المعلومات أن المتهم سبق اتهامه في قضايا حيازة واتجار مواد مخدرة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وتولت النيابة العامة التحقيقات.