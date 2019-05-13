video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 13 مايو 2019 02:10 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مبادرة جديدة لدعم صحة المرأة ضمن برامج إصلاح القطاع الصحى

الإثنين، 13 مايو 2019 02:08 م
مبادرة جديدة لدعم صحة المرأة ضمن برامج إصلاح القطاع الصحى 100 مليون صحة
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق
يسير مشروع تطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد بخطوات جادة نحو الإصلاح الصحى بدعم القيادة السياسية لدعم المنظومة الصحية بشكل عام وعلى رأسها تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.
 
وأفادت المبادرات الرئاسية للإصلاح الصحى أنه تم العمل بجدية فى المبادرات الرئاسية  الناجحة على مدار الـ10 أشهر الماضية، مؤكدةً أن الدولة دائماً داعمة للمنظومة الصحية، بما يخدم مصلحة المريض المصرى.
 
ويشار إلى  أن الدولة المصرية نفذت مبادرة "100 مليون صحة" بالكامل من موازنة الدولة التى وفرتها وزارة المالية استجابةً لاحتياجات المواطن المصرى، وهو ما ساهم فى إنجاح المبادرة، كما أن البنك الدول كان من المقرر أن يقوم بدعم المبادرة أيضاً من خلال تقديم تمويل مالى، وتم استلام الشريحة الأولى من التمويل منذ أسبوعين فقط، وسيتم توجيهها لدعم مشروعات قومية أخرى من خلال وزارة المالية.
 
جدير بالذكر أنه سيتم تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد فى الموعد المحدد له مطلع شهر يوليو المقبل، كما أنه سيتم تنفيذ خطط الميكنة للتأمين الصحى بمحافظات المرحلة الأولى، خلال النصف الأول من العام المالى بالإضافة إلى إدراج محافظات أخرى،وأن تلك المبادرات والمشروعات الصحية القومية، تحتاج المزيد من الدعم فى ظل مرونة فى الموازنة العامة للدولة لدعم المنظومة الصحية بشكل يليق بالمواطن المصرى. 
 
وسيشهد  العام المالى الحالى المزيد من إنجازات  قطاع الصحة من خلال تنفيذ المزيد من المبادرات الرئاسية واستخدام الموارد المتاحة فى ظل مرونة الموازنة العامة للدولة، كما أن الدعم والتمويل سيكون أولاً بأول حسب احتياجات تلك المبادرات ومنها تنفيذ "مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة المصرية"، والمشروع القومى للمستشفيات النموذجية، والمشروع القومى لتجميع وفصل البلازما، وتعزيز الإنفاق على العلاج على نفقة الدولة لحين تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد، وكذلك المبادرة الرئاسية لدعم الاستثمار في مقدمى الخدمة الصحية والتدريب داخل وخارج مصر، ومبادرة الرئيس للشراء الموحد للأجهزة والمستلزمات الطبية.
 
ولكل مواطن الحق فى الصحة وتلقى الرعاية الصحية كما نص الدستور، كما أن اهتمام الرئيس بمنظومتى الصحة والتعليم نابعا من كونهما المحورين الأساسيين لعملية التنمية الشاملة
 
وتعمل الجهات المعنية على تحقيق التطوير والنجاح في القطاع الصحي من خلال مبادرات رئاسية جارى دراسة اعتماد الميزانيات الخاصة بها منها: تأهيل المستشفيات النموذجية، والكشف المبكر عن سرطان الثدى للسيدات، ومشروع تجميع وتصنيع البلازما، والاستثمار فى الصحة فى تدريب الكوادر البشرية، وشراء المستلزمات والأجهزة الطبية، ودعم العلاج على نفقة الدولة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على نتائج حملة 100 مليون صحة بعد انتهائها فى 27 محافظة × 11 معلومة

كشف حساب 100 مليون صحة من لحظة انطلاقها وحتى انتهائها والإبقاء على 305 نقطة بالجمهورية.. فحصت 49.6 مليون مواطن و14 ألف طالب و23 ألف أجنبى فى 27 محافظة.. وأعلنت إصابة 2.1 مليون بفيروس سى و 4 مليون بالضغط والسكر

الصحة: 19.7 مليون مواطن مصابون بالسمنة فى نهاية حملة 100 مليون صحة

الصحة تعلن انتهاء حملة 100 مليون صحة وتبقى 305 نقاط ثابتة بالجمهورية

الصحة تعلن استمرار العمل بنقاط مبادرة 100 مليون صحة فترة صباحية مع بداية رمضان.. مستشار الوزيرة: النقاط تؤدى خدمات المسح للمصريين حتى نهاية العام وللأجانب لنهاية أغسطس.. و120 جنيها عن كل يوم لأعضاء الحملة

التأمين الصحى

المستشفيات النموزجية

البلازما

المبادرات الرئاسية

الاصلاح الصحى

أخبار مصر

أخبار مصر اليوم

أخبار عاجلة

100 مليون صحة

الكشف عن فيروس سى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

مصرع 76 شخصا فى انفجار صهريج لنقل الوقود بالنيجر

مصرع 76 شخصا فى انفجار صهريج لنقل الوقود بالنيجر

545 قضية مخدرات حصيلة أول أسبوع فى رمضان.. ضبط 595 من تجار الكيف.. والتحفظ على أطنان من المواد المخدرة ..وخبراء أمنيون يثمنون جهود الشرطة: "مكافحة المخدرات" جففت منابع التهريب وحاصرت تجار الصنف

545 قضية مخدرات حصيلة أول أسبوع فى رمضان.. ضبط 595 من تجار الكيف.. والتحفظ على أطنان من المواد المخدرة ..وخبراء أمنيون يثمنون جهود الشرطة: "مكافحة المخدرات" جففت منابع التهريب وحاصرت تجار الصنف

العالم الخفى.. الملائكة فى المسيحية.. كتاب للبابا شنودة يؤكد: ميخائيل رئيس الملائكة.. ومن هنا جاءت كلمة الملاك الحارس .. أهم ما فى الملائكة أنهم أرواح طاهرة تتصف بالقداسة

العالم الخفى.. الملائكة فى المسيحية.. كتاب للبابا شنودة يؤكد: ميخائيل رئيس الملائكة.. ومن هنا جاءت كلمة الملاك الحارس .. أهم ما فى الملائكة أنهم أرواح طاهرة تتصف بالقداسة

رافضاً الاعتزال.. بوفون يتمسك بحلم التتويج بدورى أبطال أوروبا

رافضاً الاعتزال.. بوفون يتمسك بحلم التتويج بدورى أبطال أوروبا

أول ظهور للدب البنى الأسبانى على الحدود مع البرتغال منذ أكثر من قرن

أول ظهور للدب البنى الأسبانى على الحدود مع البرتغال منذ أكثر من قرن

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة