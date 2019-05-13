ماسورة مياه تغرق عدة شوارع بشبين القناطر.. والشركة تدفع بسيارات لشفط المياه

القليوبية إبراهيم سالم

شهد حى العلامية بمنطقة منية شبين التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر فى محافظة القليوبية، انفجار ماسورة مياه الشرب، فجر اليوم، ما أدى لغرق المنطقة بالكامل وكذلك عدد من المنازل.

وأكد عدد من أهالى المنطقة، أنهم تواصلوا مع شرطة النجدة لغلق المياه لإنقاذ باقي المنازل من الغرق، مؤكدين أنهم تواصلوا مع كافة الجهات لمحاولة شفط المياه، التي بدأت منذ الساعات الأولي لصباح اليوم، وتم بالفعل قطع المياه من قبل الشبكة لبدء أعمال الإصلاح بالخط.

ومن ناحيته أكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أنه وجه بتوفير شفاطات لشفط المياه بالمنطقة، وعلى الفور بدأت أعمال الحفر على العطل لإصلاحه، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم ضخ المياه من جديد خلال ساعتين على الأكثر.

وأوضح "مجاهد"، أن هناك بعض الأعطال الطارئة تتعرض لها الشبكات ويتم العمل على سرعة معالجتها، مشيرا إلى أن الشركة رفعت حالة الطوارئ خلال شهر رمضان لمواجهة الأعطال.