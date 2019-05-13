ماذا تفعل عند اكتشاف رائحة الغاز الطبيعى بمنزلك؟

كتبت - مروة الغول

انتشر خلال الفترات الماضية عدد كبير من حوادث الاختناق والانفجار الناتج عن استخدام الغاز الطبيعى، ويساهم اتباع مجموعة من التعليمات فى الحفاظ على سلامتك وسلامة الأفراد المتواجدين داخل الوحدات السكنية فى حالات تسرب الغاز الطبيعى وهذه التعليمات كالتالى:

1-لا تحاول التعامل مع مفاتيح الكهرباء سواء بالتشغيل أو الإيقاف.

2- لا تقم بتشغيل مراوح الشفط أو إشعال أعواد الثقاب لتجنب حدوث انفجار.

3- إخلاء المنطقة من جميع الأشخاص.

4- إحكام غلق صمام الغاز.

5- إطفاء مصادر الإشعال القريبة.

6- تهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب.

7- الاتصال بخدمة الطوارئ على الرقم 129 ليصلك فى الحال من يقوم باكتشاف التسريب والعمل على إصلاحه فورا.