لتعرضه لعملية نصب من قبل مستريح بسوهاج.. شاب ينهى حياته بشفرة حلاقة

سوهاج - محمود مقبول

أنهى شاب يبلغ من العمر 42 عاما، ويقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، من حياته بالإنتحار بقطع شرايين يده بشفرة حلاقة داخل شقته عقب تعرضه لعملية نصب كبيرة من أحد الأشخاص، والذى أوهمه بالقيام بتجميع مبالغ مالية من بعض الأشخاص لتشغيلها لهم وله مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفى بوعده وأستولى على المبالغ ورفض السداد وأصبح هو فى مواجهة أصحاب المال.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة البلينا، يفيد بقيام شاب بالإنتحار والتخلص من حياته عن طريق قطع الشرايين دائرة المركز.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بقيام " إ . خ" 42 سنة بالإنتحار داخل شقته وذلك بإستخدام شفرة حلاقة، حيث قام بقطع الشرايين الخاصة به.

وتوصلت التحريات أن السبب وراء قيامة بالإنتحار تعرضه لعملية نصب كبيرة من أحد الأشخاص بعد أن أوهمه بقدرته على توظيف الأموال مقابل أرباح شهرية ثابته، والتى قام على أثرها بجمع مبالغ مالية من عدد من المواطنين وإعطائها له إلا أنه لم يف بوعده وقام بالإستيلاء على أصل المبالغ المالية لنفسه وتركه فى مواجهة أصحاب الأموال والتى طالبوه بسدادها فأقدم على الإنتحار.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزى تحت تصرف النيابة وجار تحرير محضرا بالواقعة .