لافروف: نزع السلاح النووى يجب أن يشمل شبه الجزيرة الكورية بأكملها

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، أن نزع السلاح النووي يجب أن يشمل شبه الجزيرة الكورية بأكملها وليس فقط الجزء الشمالي منها.

وأضاف لافروف - في مؤتمر صحفي مع نظيره الصيني، فان اي أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "سندعم أي مبادرات تشمل التعاون بين روسيا، الصين والولايات المتحدة، في حال كانت مفيدة لقضية السلام. لدينا حوار ثلاثي حول أفغانستان، وأعتقد أن حل الوضع في شبه الجزيرة الكورية سيكلل بنجاح أكبر لو كان لدينا حوار ثلاثي بين روسيا والصين والولايات المتحدة".

وأوضح لافروف أن روسيا والصين رحبتا ببداية الحوار بين زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قائلا: "نحاول دعم هذا الحوار بكافة الأشكال على أساس المبادئ التي ذكرها زميلي، وهي التدريج، والتبادل والانفتاح، وبالطبع، نزع السلاح النووي يجب أن يشمل شبه الجزيرة الكورية كلها وليس فقط الجزء الشمالي".

تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات السداسية حول القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية، بدأت في عام 2003، بمشاركة الكوريتين وروسيا والولايات المتحدة والصين واليابان. وبنتيجة المفاوضات وافقت كوريا الشمالية على تجميد برنامجها النووي وبدء تفكيك المفاعل النووي في يونغ بيون، لكن العملية التفاوضية تعثرت في عام 2008. وفي السنوات الأخيرة قامت كوريا الشمالية بعدة تجارب نووية جديدة، وأطلقت عددا من الصواريخ البالستية، على الرغم من قرارات مجلس الأمن الدولي وتشديد العقوبات الدولية ضده.

يذكر أن القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، التي عقدت في هانوي في 27-28 فبراير الماضي، انتهت دون توقيع وثيقة مشتركة وأعلن ترامب، في الأول من مارس الماضي، أن السبب الحقيقي وراء عدم التوصل للاتفاق في اجتماع القمة، بين واشنطن وبيونغ يانغ، يعود لإصراره على نزع السلاح النووي بالكامل، وبالمقابل يصر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، على نزع هذه الأسلحة من مواقع معينة فقط.