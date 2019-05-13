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الإثنين، 13 مايو 2019 10:22 م
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قوات أمن مقر الرئيس الأرجنتينى تعتقل شخصا بحوزته سلاح

الإثنين، 13 مايو 2019 10:00 م
قوات أمن مقر الرئيس الأرجنتينى تعتقل شخصا بحوزته سلاح الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري
أ ش أ
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أعلن مكتب الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، اليوم الاثنين، تمكن قوات أمن وحراسة مقر الرئيس والحكومة الأرجنتينية "كاسا روسادا" من اعتقال شخص بحوزته مسدس أدعى أنه على موعد مع الرئيس.

 

وقالت قوات الأمن - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية - إن شخصا يدعى فرانسيسكو ارييل مونيز ويبلغ من العمر 36 عاما حاول دخول المقر وبحوزته مسدس وضعه في حقيبة أوراقه، إلا أنه تبين أنه ليس هناك موعد مسجل وتم اعتقاله على الفور.

 

من ناحية أخرى، أضافت الشبكة أنه كان وقع هجوم الأسبوع الماضي خارج الكونجرس الأرجنتيني، مما أدى إلى مقتل نائب برلماني بارز ومساعده، إلا أن مسئولين محليين وإعلاميين أشاروا إلى أن الدوافع وراء عملية القتل بهذه الطريقة شخصية أكثر من كونها سياسية.

 

يذكر أن ماكري، الذي تولى الحكم في عام 2015، يسعى إلى الفوز مرة ثانية في الانتخابات الرئاسية في أكتوبر القادم، إلا أن استطلاعات الرأي تظهر تراجع شعبيته وسط تضخم العملة المحلية وحالة الركود التي أصابت البلاد.

 

 


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