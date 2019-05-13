فيديو ..توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمنافذ "كلنا واحد " خلال رمضان

كتب محمود عبد الراضي

واصلت شرطة التموين حملاتها الرقابية على الأسواق لضبطها وملاحقة السلع الفاسدة،حيث تم تحرير العديد من القضايا، فيما شهدت منافذ " كلنا واحد " إقبال كبير من المواطنين لشراء مستلزماتهم قبل شهر رمضان بأسعار مخفضة ، من خلال العديد من المنافذ حيث وصلت نسب التخفيض لـ 30‎%‎ .

وساهمت منافذ " كلنا واحد" فى توفير السلع الغذائية بشكل كبير فى كافة المحافظات بأسعار مخفضة للجميع، فضلاً عن توفر السلع منذ بداية الشهر الكريم على مدار الـ 24 ساعة، وتحريك سيارات محملة بالأغذية مخفضة الأسعار تستهدف المناطق المزدحمة والشعبية والقرى والنجوع لتوفير احتياجات المواطنين بشكل كبير.

يذكر أنه تم إنشاء "منظومة أمان"، للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية ، بأسعار تنافسية، حيث تم افتتاح 924 منفذا بكافة محافظات الجمهورية، خاصةً بالمناطق الشعبية والأكثر احتياجاً، منها 734 منفذا ثابتا ومحلا تجاريا، و190 منفذا متحركا، وجارى التوسع فى فروع تلك المنظومة تباعاً.