وذكرت شبكة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية أن الشرطة السريلانكية فرضت حظر التجول فور وقوع الحادث، على أن يستمر حتى السادسة من صباح غد الاثنين، وذلك بغرض السيطرة على الموقف المتوتر في البلدة التي شهدت قيام عشرات الأشخاص بإلقاء الحجارة على المسجد والمحال التجارية، فضلا عن الاعتداء البدني على أحد المواطنين.

ويأتي هذا الحادث بعد مصرع أكثر من 100 شخص في مدينة نيجومبو السريلانكية خلال عيد الفصح، إثر وقوع اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين بسبب حادث مروري.