غلق 15مزرعة دواجن 3 شهور وإغلاق مصنع منتجات ألبان لمخالفته الإشتراطات الصحية

الغربية – مصطفى عادل

قرر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، غلق 15 مزرعة دواجن بمراكز السنطة وبسيون والمحلة الكبرى وطنطا، لمخالفتهم القانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع، والقرار الوزارى رقم 941 لسنة 2009.

جاء ذلك، بناءً على ما تم عرضه فى مذكرة مديرية الطب البيطرى بالغربية، التى توضح عدم تعاون أصحاب المزارع مع قطاع الطب البيطرى لإحكام السيطرة على عملية بيع وتداول الطيور الحية، للسيطرة على مرض إنفلونزا الطيور، ومنع إنتشاره من خلال أخذ عينات من الدواجن قبل نقلها حيه من المزارع للتأكد من سلامتها.

كما قرر محافظ الغربية، غلق مصنع منتجات البان بقرية كفر سالم مركز بسيون، لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، مما يمثل خطر داهم على الصحة العامة، بناء على مذكرة مديرية الصحة بالغربية التى تضمنت تقرير لجنة المكتب المركزى لمراقبة الاغذية ببسيون، الذى افاد بتدنى مستوى نظافة المصنع وعدم استيفاء للاشتراطات الصحية .

وأكد محافظ الغربية، على أهمية تعاون أصحاب المزارع مع قطاع الطب البيطرى بالمحافظة، وذلك لمنع إنتشار الأمراض التى تؤثر على صحة وسلامة المواطنين والحفاظ على الثروة الداجنة بنطاق المحافظة، مشددا على تكثيف الحملات الرقابية على كافة القطاعات لضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وذلك حفاظاً على صحة المواطنين.