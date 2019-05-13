غسان سلامة يدعو لضرورة العودة لإحياء الحوار السياسى بين الأطراف الليبية

كتب : أحمد جمعة

عبر غسان سلامة المبعوث الأممى إلى ليبيا، عن قناعته أن بعضًا من الواقعية التى لم تكن موجودة من قبل قد عادت لتظهر اليوم فى التعامل مع التطورات فى ليبيا.

وأوضح غسان سلامة، فى تصريحات صحفية على هامش حضوره اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء فى الاتحاد المجتمعين اليوم الإثنين فى بروكسل، أن الوقت قد حان للعودة للحوار والحل السياسيين وفصل القوات، مؤكدًا بأن لا حل عسكريا للأزمة الليبية مهما طال الزمن، مؤكدا على ضرورة العودة للأمم المتحدة لإحياء الحوار السياسى بين الأطراف الليبية.

ويأخذ المبعوث الأممى على بعض الأطراف، التى لم يسمها، اعتقادها بأن التوجه العسكرى هو الطريق الأقصر لحل الأزمة الليبية، مكررًا القول أن الطريق الأقصر يمر عبر العمل السياسى.

وردًا على سؤال حول تأثير الوضع الليبى على المحيط الإقليمى والدولى، أكد سلامة أن ليبيا ضحية ظلم الجوار، ولكنها فى الوقت نفسه خطر على هذا الجوار، سواء من ناحية تدفق المهاجرين أو عبور الإرهابيين للحدود.

واجتمع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا غسان سلامة، اليوم الإثنين، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج فى مقر الناتو وأطلعه على الوضع فى ليبيا.

وأكد غسان سلامة - بحسب بيان للبعثة الأممية فى ليبيا - على أنه ليس هناك حل عسكرى للأزمة فى ليبيا، كما حضر الممثل الخاص اجتماعًا لمجلس شمال الأطلسى.