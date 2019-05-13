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الإثنين، 13 مايو 2019 02:33 م
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وترصد 70 مليون جنيه للمرحلة الثانية..

غرفة القاهرة تستلم المرحلة الأولى من مشروع "نادى تجار المحروسة"

الإثنين، 13 مايو 2019 01:20 م
غرفة القاهرة تستلم المرحلة الأولى من مشروع "نادى تجار المحروسة" المهندس إبراهيم العربي
كتب إسلام سعيد
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أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية عن انتهاء المرحلة الأولى من مشروع إنشاء "نادي تجار المحروسة" بمنطقة التجمع الأول واستلامها رسميًا عن طريق اللجنة المشكلة لهذا الشأن.

وقال "العربي" فى بيان له، إن المرحلة الأولى التي انتهت عبارة عن المبنى الاجتماعي ومبنى البوابة الرئيسية للنادي ومبنى مجمع حمامات السباحة، وبلغت تكلفتها حوإلى 25 مليون جنيه، مُعتبرًا أنها المرحلة الأصعب من مراحل إنشاء نادي تجار المحروسة؛ لأنه دائمًا المراحل التأسيسية في أي مشروع تأخذ وقتًا طويلًا.

وكشف "العربي" أنه تم رصد ما يقرب من 70 مليون جنيه للبدء في المرحلة الثانية، وهي التشطيبات النهائية والمبني الاجتماعي وحمامات السباحة والملاعب الرياضية والمنطقة الخضراء والحدائق خلال الفترة القادمة وهي مرحلة لا تقل أهمية عن المرحلة الأولي التأسيسية، مشيرًا إلى أن نادي تجار المحروسة يعتبر صرحًا رياضيًا اجتماعيًا ترفيهيًا مهمًا للتجار عندما يتم الانتهاء منه؛ لأنه من ضمن مطالب تجار القاهرة بعد مشروع الرعاية الصحية وما يتبعه من إضافات تفيد التاجر على مستوى أولويات الخدمات التي يحتاجها مثل بوليصة التأمين على حياته وممتلكاته التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة، خاصة بعد الاتفاق على معظم بنودها بشكل شبه نهائي.


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