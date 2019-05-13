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تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ..

غدا.. انعقاد أولى اجتماعات لجنة الهجرة بحضور ممثلى الحكومة والهيئات المعنية

الإثنين، 13 مايو 2019 01:03 م
غدا.. انعقاد أولى اجتماعات لجنة الهجرة بحضور ممثلى الحكومة والهيئات المعنية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتب محمود راغب
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ينعقد غدا الثلاثاء اجتماع "لجنة الهجرة " مع ممثلى الحكومة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، فى ضوء قرار  دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، رقم 1090 لعام 2019 بتشكيل لجنة لدراسة ومراجعة كافة الأمور المتعلقة بمجال الهجرة.

ويأتي هذا الاجتماع الأول للجنة لبحث ووضع آليات عملها ودور كافة الأعضاء ممثلين الحكومة فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء، حيث تتمحور اختصاصات اللجنة فى دراسة ومراجعة اتفاقيات التعاون القائمة فى مجال الهجرة ومراجعة أهدافها.

ومن المقرر أن يتضمن عمل اللجنة كذلك دراسة ومراجعة المشروعات المقترحة فى مجال الهجرة ووضع وتحديد المستهدفات لتحقيق الأغراض المرجوة بنظرة شمولية فى إطار التكليفات الرئاسية، إضافة لدراسة أسواق العمل الخارجية من خلال وضع آلية تنسيق مستدامة مع البعثات الدبلوماسية ومكاتب التمثيل العمالى والمنظمات الدولة لإعداد دراسة لأسواق العمل الخارجية بالدول المختلفة وحصر احتياجات تلك الأسواق من التخصصات الفنية والمهنية.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرا شهريا لدولة رئيس الوزراء بأعمال اللجنة.

 

 


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