غدا.. انعقاد أولى اجتماعات لجنة الهجرة بحضور ممثلى الحكومة والهيئات المعنية

ينعقد غدا الثلاثاء اجتماع "لجنة الهجرة " مع ممثلى الحكومة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، فى ضوء قرار دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، رقم 1090 لعام 2019 بتشكيل لجنة لدراسة ومراجعة كافة الأمور المتعلقة بمجال الهجرة.

ويأتي هذا الاجتماع الأول للجنة لبحث ووضع آليات عملها ودور كافة الأعضاء ممثلين الحكومة فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء، حيث تتمحور اختصاصات اللجنة فى دراسة ومراجعة اتفاقيات التعاون القائمة فى مجال الهجرة ومراجعة أهدافها.

ومن المقرر أن يتضمن عمل اللجنة كذلك دراسة ومراجعة المشروعات المقترحة فى مجال الهجرة ووضع وتحديد المستهدفات لتحقيق الأغراض المرجوة بنظرة شمولية فى إطار التكليفات الرئاسية، إضافة لدراسة أسواق العمل الخارجية من خلال وضع آلية تنسيق مستدامة مع البعثات الدبلوماسية ومكاتب التمثيل العمالى والمنظمات الدولة لإعداد دراسة لأسواق العمل الخارجية بالدول المختلفة وحصر احتياجات تلك الأسواق من التخصصات الفنية والمهنية.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرا شهريا لدولة رئيس الوزراء بأعمال اللجنة.