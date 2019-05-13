عميد حقوق عين شمس يتفقد امتحانات الطلاب ويؤكد: وجود المراقب أساسى لمنع الغش

تفقد منذ قليل، الدكتور ناجى عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، امتحانات نهاية العام بالكلية فى يومها الثانى، للاطمئنان على سير الامتحانات، برفقة الدكتور محمد صافى يوسف وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب.

وتابع عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس امتحانات الفصل الدراسى الثانى بمبنى الامتحانات، حيث أطمئن على تهئية كافة الظروف لضمان سير عملية الإمتحان بسهولة ويسر مع التأكد من وجود أستاذ المادة طوال الفترة القانونية المقررة؛ للرد على أية استفسارات للطلاب، وتواجد الملاحظين والمراقبين باللجان للحفاظ على الهدوء باللجان.

ويؤدى امتحانات نهاية العام بكلية الحقوق بجامعة عين شمس ما يقرب من 30 ألف طالب وطالبة موزعين على مختلف الفرق الدراسية، فيما ستنتهى الامتحانات بالكلية 18 يونيو المقبل.