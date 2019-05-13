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عفاف تطلب الطلاق: شقيقى المدمن يريد بيع جسدى لأصدقائه أمام زوجى

الإثنين، 13 مايو 2019 06:00 ص
عفاف تطلب الطلاق: شقيقى المدمن يريد بيع جسدى لأصدقائه أمام زوجى أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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وقفت "عفاف.م.ن"، تستغيث أمام محكمة الأسرة بإمبابة، وتطالب بتطليقها للضرر، وأدعت استغلالها على يد شقيقها، بعد إجبارها على الزواج من رجل يعانى من العته، ومعروف بسمعته السيئة، طمعا فى ما يمتلكه من عقار، وأموال لتؤكد :"منذ وفاة والدى حملنى شقيقى عبء الانفاق عليه وزوجته ليدفعنى للزواج ويستغل جمالى للكسب والاتجار فى شرفي ".

واستطردت الزوجة أمام محكمة الأسرة :" عنفنى طوال السنوات التى قضيتهم برفقته بمنزله، دفعنى للعمل حتى يسترد ثمن اقامتى، اعتاد على ضربى وتعذيبى إذا قصرت فى توفير المال له، وعندما تصديت له وشكوته لبعض أقاربنا جن جنونه وأقسم على أن يزوجنى".

 

وتابعت:" خيرنى بين العيش بالشارع أو الزواج من صديقه، عقد قرانى ولم أرى زوجى، فوجئت بعد أن جمعنا منزل واحد بإصابته بحالة نفسية، والعيش فى الشارع أو الزواج، فقبلت وأنا أعلم سبب إصراره بعد أن استحوذ على كل ما يملكه من عقار سكنى ومبلغ 15 ألف جنيه".

وأكدت :" طوال 3 شهورتعرضت للتعذيب، بسبب الحالة النفسية السيئة التى تنتاب زوجى، ووجد شقيقى بعد فترة محتل منزلنا، وأنا وزوجى كأننا ضيوف ، ليحاول أن يدفعنى بعدها لسلوك طريق غير قانونى بحثا عن المال لتوفير المواد المخدرة، وخدمه الزائرين من قطاع الطرق والبلطجية ".

 

وأكدت :"هربت من منزل الزوجية فى حالة هستيرية، وتركت زوجى بعد أن رفض أن يدافع عنى، وقبل أن يستخدم منزله فى أعمال مخلة، ومحاولة شقيقى دفعى لمجالسة أصدقائه ،بعد أن لحثت عقله المواد المخدرة".


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