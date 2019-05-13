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طوارئ بالصالة الموسمية بمطار القاهرة لإنهاء إجراءات سفر المعتمرين

الإثنين، 13 مايو 2019 01:04 م
طوارئ بالصالة الموسمية بمطار القاهرة لإنهاء إجراءات سفر المعتمرين مطار القاهرة
كتب محمود عبد الغنى
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أعلنت الصالة الموسمية المخصصة لاستقبال وسفر الحجاج والمعتمرين بمطار القاهرة الدولي حالة الطوارئ لإنهاء إجراءات سفر ووصول حوالى 10 آلاف معتمر يوميا ، بينهم 5 آلاف مسافر لأداء مناسك العمرة، ومثلهم قادمين من السعودية عقب ادائهم المناسك على الجسر الجوى الذي تنظمه شركة مصر للطيران لنقل 100 الف معتمر خلال شهر رمضان الكريم .
 
وقالت مصادر بالصالة الموسمية، إن فرق العمل من الجهات المختلفة ومصر للطيران تواصل العمل بصورة دائمة علي مدار الـ24 ساعة لاستقبال وسفر المعتمرين ، بقيادة المهندس أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، كما يقوم الطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات بمتابعة الحالة اليومية للصالة والمعتمرين وكذلك متابعة غرفة الطوارئ لحل اي مشكلة اثناء سفر ووصول المعتمرين ، واضافت المصادر إنه تم توفير المشروبات والتمر للمعتمرين وذويهم لأول مرة مجانا خلال فترة تواجدهم بالصالة وقت الافطار، كما يتم توفير أكبر عدد ممكن من عربات نقل الحقائب للتيسير علي للمعتمرين، تنفيذا لتوجيهات وزير الطيران المدنى. 
 
من جانبها تقوم شركة مصر للطيران بمتابعة جسرها الجوي من الثلاث مطارات «القاهرة وبرج العرب والأقصر» إلى السعودية لنقل المعتمرين للأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، حيث انطلقت اليوم نحو 25 رحلة جوية من المطارات الثلاثة الي الأراضي المقدسة، لنقل حوالي 5 آلاف معتمر، من مختلف المحافظات .
 
 
 
 

 


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