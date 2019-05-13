طرق تجنب الخلافات فى رمضان..مختص: أغلب الخلافات الزوجية نتيجة سوء الاتصال وعدم التفاهم"

كتبت أسماء شلبى

خلافات زوجية، وتناحر أسرى لأسباب بسيطة أو صغيرة، لعدم قدرة الزوجين على التعامل مع ضغوط الحياة مما يتسبب فى تزايد حالات الطلاق وتسرع الزوجين لهدم الحياة الزوجية والاستسهال فى اللجوء لمحكمة الأسرة .

لا توجد حياة تخلو من المشكلات ولكن أن تتحول إلى استخدام العنف من الطرفين بسبب غياب الحكمة والعقل من الزوجة وهذا ما قالته "منى.شكرى" في دعوى الطلاق أمام محكمة الأسرة بزنانيرى ،تزوجت وأنا متخيلة أن الحياة ستكون وردية ولكنى وجد نفسي مع الوقت أصبح ند لزوجي إذا فعل شي فعليا الرد،وبسبب التناحر وحياتنا المرهقة لمدة 3 سنوات انتهى بينا الأمر بأقسام الشرطة والضرب والسب وسماع الألفاظ .

وأكملت، تعدى على زوجي بسبب رفضى لعصبيته الزائدة ورفضى حلى للمشاكل بينا بالهدوء والمناقشة وفى الأخير أصبحنا نحن الاثنين نستخدم يدنا ويؤذى كلا منا الأخر والضحية فى الوسط الطفلين الذى لا ذنب لهم .

وفى هذا السياق علقت الدكتورة مها المصرى أخصائية علم النفس،إن الصراعات والصوت العالى يخلق الكثير من النزاعات، وتكون أغلب الخلافات الزوجية بسبب سوء الاتصال وعدم التفاهم بينهما واختفاء لغة الحوار بينهما واستخدام السباب والإهانة وتراشق الألفاظ.