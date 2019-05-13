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ضبط 6 طن شيبسى غير مطابق للمواصفات بالفيوم

الإثنين، 13 مايو 2019 10:58 م
ضبط 6 طن شيبسى غير مطابق للمواصفات بالفيوم شيبسى - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالى
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ضبطت مباحث التموين، بمحافظة الفيوم، سيارة نقل، محملة بـ 6 أطنان و720 كجم من الشيبسى به شوائب وأتربة، وغير مطابق للمواصفات القياسية، فى حملة أمنية مكبرة.

كان اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بتمكن ضباط القسم من ضبط السيارة، رقم ط ص 3718 قيادة "م.أ" (31 سنة-سائق)، ومقيم بالجيزة، محملة بـ 6 أطنان و720 كجم شيبسي به شوائب وأتربة وغير مطابق للمواصفات القياسية.

تحرر محضر بالواقعة، رقم 13467 لسنة 2019م جنح مركز الفيوم، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

 


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