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الإثنين، 13 مايو 2019 09:27 ص
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ضبط 4280 هاربا من أحكام وتحصيل 157150 جنيها غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الإثنين، 13 مايو 2019 09:22 ص
ضبط 4280 هاربا من أحكام وتحصيل 157150 جنيها غرامات فى حملة أمنية بالغربية ضبط متهمين - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، والعميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية والنقيب محمد النجار، بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 4280 هاربا من أحكام، منهم 6 محكوم عليهم فى جنايات و1269 حكما جزئيا، و155 حكم مستأنف، و2807 أحكام فى غرامات، و43 حكما فى مخالفات، كما تم تحصيل 157 ألف و150 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

 


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