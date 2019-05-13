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ضبط 34 قضية تموينية خلال حملات رقابية فى المنيا

الإثنين، 13 مايو 2019 01:27 م
ضبط 34 قضية تموينية خلال حملات رقابية فى المنيا عبوات عصير منتهى الصلاحية - أرشيفية
المنيا - فريق المحافظات
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تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط وتحرير 34 قضية تموينية، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكونة من مفتشى إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا لمراقبة الحالة التموينية بمختلف المراكز وتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والبدالين التموينيين والتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين المنظمة لذلك.

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن تحرير 8 محاضر مخالفة فى مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية، وضبط ومصادرة 370 كيلو جرام سكر، و18 عبوة عصير مجهولة المصدر، و2 كرتونة شيبسى منتهى الصلاحية، و27 علبة ألبان منتهية الصلاحية.

وتابع وكيل التموين بالمنيا، أنه فى مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم تحرير 26 محضرا مخالفا ما بين نقص بالوزن وقضايا تصرف وتجميع إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم الاحتفاظ بسجلات وقضايا توقف عن العمل بدون عذر وأخرى متنوعة ما بين (عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم حمل شهادة صحية ـ عدم نظافة أدوات العجن).

وأضاف وكيل التموين بالمنيا، أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات، وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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