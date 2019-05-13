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ضبط 1700 عبوة مبيدات زراعية ومخصبات غير صالحة للاستخدام

الإثنين، 13 مايو 2019 11:21 ص
ضبط 1700 عبوة مبيدات زراعية ومخصبات غير صالحة للاستخدام المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت مديرية أمن الأسكندرية فى ضبط 17000 عبوة من المبيدات والمخصبات الزراعية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام.
 
أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية، مزاولة صاحب إحدى شركات التنمية الزراعية فى العامرية نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بحيازة وتخزين كميات كبيرة من المبيدات والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام داخل مخزن الشركة غير المرخص وغير مستوفى الإشتراطات الواجب توافرها فى أماكن تداول المبيدات والمخصبات الزراعية بقصد تداولها فى الأسواق.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الشركة بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حيث تم ضبط المدير المسئول عن الشركة، وضبط "17000" عبوة من المبيدات والمخصبات الزراعية منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستخدام، ووجه اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
المضبوطات
المضبوطات

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

 


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