ضبط ياميش وأجهزة كهربائية وإكسسوارات محمول ومكياج مجهولة المصدر بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضرورة الاستمرار فى عملية ضبط الأسواق والأسعار وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش والتلاعب التجارى خلال شهر رمضان المعظم، وضبط السلع مجهولة المصدر والغير مطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ المشددة لمدير مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء الأحياء لضبط المخالفات والتصدى لكل من تسول له نفسه الاتجار والتلاعب بصحة وسلامة المواطنين مستغلين الإقبال المتزايد عل شراء السلع والمواد الغذائية والضروريات خلال شهر رمضان الكريم.. نجحت مديرية تموين القاهرة فى شن حملات مكثفة بمعظم احياء ومناطق القاهرة شملت محلات السوبر ماركت والمطاعم والمخابز والحلوانى ومحلات المكياج ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية ومحلات اكسسوارات المحمول ومختلف الأنشطة التجارية أسفرت عن ضبط نصف طن بندق وفستق مقشر و4 كجم كاجو و100 لفة قمر الدين مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى خلال المرور والتفتيش على عدد من السوبر ماركت والأسواق بأحياء مصر القديمة والمعادى ومدينة نصر، كما تم ضبط بعض السلع الغذائية مجهولة المصدر وغير النطابقة للمواصفات مثل اجولة سكر وأرز ومكرونة وجراكن زيوت طعام وصفائح جبن وعلب زبادى ولحوم مدخنة و450 علبة تونة واجولة فول منتهية الصلاحية، وتم إعدام كميات فاسدة من الرنجة وضبط أكثر من 20 كجم رنجة وفسيخ مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمى.

وقال المهندس إبراهيم عسقلانى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، إن الحملات شملت أيضا المرور على محلات بيع الأجهزة الكهربائية وإكسسوارت المحمول وتم ضبط شواحن محمول مجهولة المصدر وفلاتر سيارات وأجهزة كهربائية وعدد 120 كاتيل يحمل استيكر ( لاصق ) مفبرك لبعض الماركات التجارية المسجلة الشهيرة، وخلال الحملة تم التفتيش على عدد من المخابز البلدية والحلوانى أسفر عن ضبط عدد 5.5 طن دقيق مجهول المصدر، 600 كجم شكاير دقيق مدعم دون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الحيازة، كما تم ضبط مستحضرات لحوم ودواجن فاسدة ومصادرتها ببعض المطاعم، وتمكنت الحملة من مصاردة عدد كبير من أدوات المكياج وطلاء الأظافر ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات تعرض ببعض البوتيكات والمولات التجارية.

وأضاف مدير المديرية، أن إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين قامت بتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابات المختصة، والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة بشأن التصرف فيها.