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ضبط شخصين لتقديمهما كشف حساب بنكى مزور لإحدى السفارات

الإثنين، 13 مايو 2019 11:40 ص
ضبط شخصين لتقديمهما كشف حساب بنكى مزور لإحدى السفارات المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخصين لتقديمهما كشف حساب بنكى مزور لإحدى السفارات، فى إطار مواصلة جهود مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية.
 
 
وتمكن فرع الإدارة بوسط الدلتا من ضبط أحد الأشخاص (تاجر توريد أدوات تجميل)، مقيم المحلة الكبرى بالغربية لقيامه بإصطناع كشف حساب مزور منسوب صدوره لأحد البنوك بمبلغ (655,120,75- ستمائة خمسة وخمسون ألف ومائة وعشرون جنيه وخمسة وسبعون قرشاً) ، وتقديمه ضمن الأوراق المقدمة لسفارة إحدى الدول الأجنبية للحصول بموجبه على تأشيرة دخول لتلك الدولة.
 
وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وحصوله على كشف الحساب المزور من أحد الأشخاص .. (جارى العمل على تحديده وضبطه).
 
 
 
كما تمكن فرع الإدارة بوسط الدلتا من ضبط أحد الأشخاص (تاجر قطع غيار سيارات)، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية لقيامه بإصطناع كشف حساب مزور منسوب صدوره لأحد البنوك فرع المحلة الكبرى بمبلغ (152,470- مائة إثنان وخمسون ألف وأربعمائة وسبعون جنيه) ، وتقديمه ضمن الأوراق المقدمة لسفارة إحدى الدول الأجنبية، للحصول بموجبه على تأشيرة دخول لتلك الدولة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأضاف بحصوله على كشف الحساب المزور من أحد الأشخاص "صاحب شركة" سبق إتهامه والحكم عليه فى "7" قضايا آخرهم "تبديد"(جارى العمل على ضبطه)، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الادارة العامة لمباحث الاموال العامة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

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