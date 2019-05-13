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صور.. مسجد الأشرف برسباي فى الخانكة تحفة معمارية يتوافد عليها المواطنون

الإثنين، 13 مايو 2019 10:22 م
صور.. مسجد الأشرف برسباي فى الخانكة تحفة معمارية يتوافد عليها المواطنون مسجد الأشرف برسباي فى الخانكة
القليوبية-نيفين طه
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يعتبر مسجد الأشرف برسباي بمدينة الخانكة تحفة معمارية يتوافد عليها المواطنون لصلاة التراويح حيث يرجع تاريخ إنشاء هذا المسجد لعام 841 هجرية 1437م، وبنى في عهد السلطان الأشرف سيف الدين برسباي في عهد المماليك.

ويقول أحد مواطنى مدينة الخانكة يدعى أحمد بلح إن المسجد به دار للعلم وكتاب للأطفال وهو مسجد أثري يعود لعصر المماليك مضيفًا أن ذلك المسجد يضم المئات من المصلين خاصة فى صلاة التراويح بجانب أنه يقام بذلك المسجد مناسبات دينية وعائلية كعقد القران  بحانب مسابقات الدينية وتعليم الأطفال حفظ القرآن.

 

 

مسجد الأشرف برسباي فى الخانكة (1)
 
مسجد الأشرف برسباي فى الخانكة (2)
 
 
 
مسجد الأشرف برسباي فى الخانكة (3)
مسجد الأشرف برسباي فى الخانكة (4)
 
مسجد الأشرف برسباي فى الخانكة (5)
 

 


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