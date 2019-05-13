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الإثنين، 13 مايو 2019 10:02 م
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صور.. محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى الحميات و رأس التين

الإثنين، 13 مايو 2019 08:34 م
صور.. محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى الحميات و رأس التين جانب من الجولة التفقدية
الإسكندرية جاكلين منير
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تفقد الدكتورعبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية ، مستشفى الحميات بمنطقة الحضرة قبلي وسط المدينة ، لمتابعة مشروع تطوير وحدة الجهاز الهضمي والمناظير ، والذي يخدم محافظات الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة وكفر الشيخ .

وأكد المحافظ أن مشروع التطوير، سيعمل على استقبال عدد أكبر من مرضى الجهاز الهضمي وتلقيهم للعلاج اللازم ، والتقليل من قوائم الانتظار ، خاصة أن الوحدة تتميز بوجود العديد من أجهزة المناظير ذات الكفاءة العالية وتحتاج لأماكن مطورة لاستيعابها ، فضلا عن وجود طاقم طبي من الأطباء والتمريض مدرب على أعلى مستوى ، ليقدم خدمة طبية متميزة خاصة للمواطن البسيط  .

 

وطالب المحافظ  ، القائمين على أعمال التطوير بضرورة الاهتمام برفع كفاءة الأرصفة والحدائق والمسطحات الخضراء وأماكن انتظار أهالي المرضى ، مؤكدا على تقديم كامل الدعم وتوفير التسهيلات اللازمة من المحافظة وأجهزتها التنفيذية لتتم أعمال التطوير على أعلى مستوى وبالسرعة المطلوبة ، جاء ذلك بحضور الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ، و الدكتور محمود الزلباني مستشار المحافظ للشئون الصحية ، واللواء سمير صدقي رئيس حي وسط .

و فى نفس السياق تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوه ، محافظ الإسكندرية اليوم الاثنين ، مستشفى رأس التين العام بمنطقة بحري بحي الجمرك ، وذلك لمتابعة أعمال التطوير التي تتم بها ، والتي تأتي في إطار تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة بها كونها من أهم مستشفيات الثغر التي تستقبل الآلاف من المواطنين يوميا ، وذلك بحضور الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية و الدكتور محمود الزلباني مستشار المحافظ للشئون الصحية والمهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك .

وخلال جولته تفقد المحافظ المبنى الجديد الذي يتم إنشاؤه بالمستشفى والمقرر الانتهاء منه بنهاية العام الجاري ، ليساهم بشكل كبير في استيعاب عدد أكبر من المرضى في الأقسام المختلفة ، وأكد المحافظ على ضرورة إنجاز الأعمال في أسرع وقت ممكن فضلا عن ضرورة تطوير المبنى القائم  ، للمساهمة في تقديم الخدمات والرعاية الصحية والطبية اللازمة نتيجة لزيادة عدد الحالات وللحد من قائمة انتظار المرضى وللتسهيل عليهم بإجراء الفحوصات الكاملة .

وقام قنصوه  ،بالمرور على وحدة الغسيل الكلوي وقسم الحروق والعلاج الطبيعي وغيرها من أقسام المستشفى ، متمنيا للمرضى الشفاء العاجل ، واستمع إلى شكاوى وطلبات المواطنين ، واستفسر من أهالي المرضى على حسن معاملة طاقم المستشفى لهم وعن مدى توافر الأدوية اللازمة ونفقات الإقامة وجودة تقديم الخدمة الطبية لهم ، مؤكدا بأن من بين أهم أولوياته هو تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

 

محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى الحميات (1)
 
محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى الحميات (2)
 
محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى الحميات (3)
 

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