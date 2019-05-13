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صور.. لو المراقب مخدش باله الكاميرات هتجيبك.. امتحانات حقوق عين شمس مراقبة

الإثنين، 13 مايو 2019 12:13 م
صور.. لو المراقب مخدش باله الكاميرات هتجيبك.. امتحانات حقوق عين شمس مراقبة امتحانات حقوق عين شمس مراقبة بالكاميرات
كتب محمود راغب - أسامة طلعت
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للعام الثانى على التوالى، استعانت كلية الحقوق بجامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور ناجى عبد المؤمن عميد الكلية، بكاميرات المراقبة لمتابعة ورصد انضباط سير الامتحانات وضبط حالات الغش، فيما علقت الكلية لافتات تحذيرية على مبنى الامتحانات مكتوب عليها "اللجان مراقبة بالكاميرات".

ورصد "اليوم السابع" غرفة الكاميرات والتى تضم 4 شاشات إلكترونية متصله بعدد كبير من كاميرات المراقبة موزعه على كافة لجان الامتحانات بمبنى الامتحانات، وتعمل من خلال فريق يرصد على مدار فترات الامتحانات اللجان وابلاغ حالة مشاهدة أى حالة غش أو شغب باللجان.

ويؤدى امتحانات نهاية العام بكلية الحقوق بجامعة عين شمس ما يقرب من 30 ألف طالب وطالبة موزعين على مختلف الفرق الدراسية، فيما ستنتهى الامتحانات 18 يونيو المقبل .

 

امتحانات حقوق عين شمس مراقبة بالكاميرات (1)
امتحانات حقوق عين شمس مراقبة بالكاميرات (1)

 

امتحانات حقوق عين شمس مراقبة بالكاميرات (2)
امتحانات حقوق عين شمس مراقبة بالكاميرات (2)

 

 

امتحانات حقوق عين شمس مراقبة بالكاميرات (3)
امتحانات حقوق عين شمس مراقبة بالكاميرات (3)

 

 

امتحانات حقوق عين شمس مراقبة بالكاميرات (4)
امتحانات حقوق عين شمس مراقبة بالكاميرات (4)

 

 

امتحانات حقوق عين شمس مراقبة بالكاميرات (5)
امتحانات حقوق عين شمس مراقبة بالكاميرات (5)

 


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