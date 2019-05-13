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صور.. شاهد صلاة التراويج بالمسجد العمرى العتيق بمدينة إسنا جنوب الأقصر

الإثنين، 13 مايو 2019 10:11 م
صور.. شاهد صلاة التراويج بالمسجد العمرى العتيق بمدينة إسنا جنوب الأقصر المسجد العمرى العتيق بمدينة إسنا وإقبال كبير من الأهالى لآداء صلاة التراويح
الأقصر – أحمد مرعى
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في اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك، تواصلت روحانيات صلاة التراويح، بمساجد محافظة الأقصر الكبرى، حيث شهد المسجد العمرى العتيق بمدينة إسنا، إقبال كبير من الأهالى لآداء صلاة التراويح فى واحد من أكبر، وأقدم المساجد التاريخية بالأقصر، والذى تمت تسميته نسبة للصحابى الجليل عمرو بن العاص.

ويقول الشيخ منصور صقر، مدير أوقاف إسنا، إن المسجد العمرى العتيق، أو المسجد العمرى الكبير ، من أبرز المساجد بمدينة إسنا بكورنيش النيل، مؤكداً أنه يتوافد عليه المئات من المحبين، والأهالى لآدء صلاة التراويح بصورة يومية داخله خلال شهر رمضان المبارك لتاريخه الكبير بالمدينة.

ويضيف الشيخ منصور صقر لـ"اليوم السابع"، أن المسجد العمرى العتيق بنى منذ فتح مصر فى عهد الصحابى عمرو بن العاص، ويوجد بجانب محراب المسجد لوح من الرخام قديم، مكتوب عليه بالخط الكوفى ، بسم الله الرحمن الرحيم (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين))، ومازالت قواعدة القديمة التي بني عليها إبان فتح المسلمون لمصر متواجدة حتي الآن رغم تعرضه للهدم أكثر من مرة، حيث أقيم المسجد مجدداً في عهد الدولة الفاطمية وتم تطويره أكثر من مرة حتي أغسطس 2017.

وأوضح مدير أوقاف مدينة إسنا، أنه تضمن خطط شهر رمضان بالمدينة، إقامة الملتقيات الفكرية والدروس الدينية بالمساجد فى مختلف الأوقات خلال الشهر المبارك، حيث أنه يتم داخل أكبر مساجد إسنا وهو "مسجد العمري العتيق" بشارع البحر أمام مرسي السياحي، إقامة الملتقي الفكري والندوات والدروس لإدارة أوقاف إسنا من يوم 1 رمضان وحتي يوم 27 رمضان المبارك، والتي يقدمها كل من الشيخ محمود عبد الدايم علي إمام وخطيب، والشيخ متصر الشافعي الواعظ، وتشمل عناوين المحاضرات "رمضان شهر القرآن - رمضان شهر الجود - رمضان شهر الصبر – رمضان شهر الرحمة - رمضان شهر النصر - التسامح - التيسير - الأمانة - من فضائل العشر الأواخر - الوفاء - فضائل ليلة القدر – الصدق).

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