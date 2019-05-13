صور.. سيدة تناشد أهل الخير توفير 10 آلاف جنيه لعمل أشعة مقطعية وسداد ديونها

كتب الأمير نصرى

رغم ما أصابه من أمراض هو وزوجته إلا أنه صبر واحتسب البلاء عند الله، وكلما اشتدت عليه الحياة زاد إيمانه بالله عز وجل، داعيا أهل الخير مساعدته فى العلاج وسداد ديونه.

أشرف محمد سامى، يقيم فى 18 شارع الأشمونى متفرع من شارع الشركات مدينة الأحلام - الوايلى – القاهرة، قال لـ"اليوم السابع": أصبت بإنسداد فى معظم شرايين القلب وأعول 3 ابناء وتم طردى من العمل بسبب مرضى وإصابتى بأزمات متكررة أثناء العمل، بالإضافة إلى احتياجى لإجراء عملية "الناسور" التى تتسبب فى نزيف دم لى، فكنت أعمل مندوب فى إحدى الشركات الخاصة.

وجلست فى المنزل بعدما زادت حالتى سوءا وفجأة أصيبت زوجتى، أيضا بضيق فى التنفس وطلب منى عمل أشعة مقطعية على شرايين القلب والرئة لها فى أسرع وقت ممكن حتى يتمكن الطبيب من التشخيص وتصل تكلفتها 5 آلاف جنيه، ولم أستطع عمل هذه الاشاعات لأن ثمن الواحدة 2750 والأخرى 1850 كما أننى مديون بـ 5 آلاف جنيه ولا أستطيع أن أنفق على أبنائى بسبب حالتى المرضية.

أرجو من أهل الخير مساعدتى فى اتمام علاج زوجتى وعمل الأشعة وإقامة أى مشروع صغير كى أصرف منه على البيت والأطفال وأنا على يقين فى وقوف الله بجانبي.

وقالت الزوجة إيمان محمد علي: " أنا أم لثلاثة أبناء ومصابة بعدة أمراض، فأنا عندى تمزق فى أربطة الكتف والقدم اليمنى وأنيميا حادة وانزلاق غضروفى فى فقرات الظهر ونقص فيتامين "د" وقرحة معدة، ولا أستطيع تحريك ذراعى الأيمن.

وتابعت الأم المسكينة، عندما ذهبنا إلى الطبيب فقال لابد من إجراء عملية جراحية فى الكتف لوجود تمزق فى الأربطة وتكاليف العملية 40 ألف جنيه غير العلاج والإقامة.

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