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صور.. جمارك السخنة تضبط محاولة تهريب كمية من الأقمشة المموهة

الإثنين، 13 مايو 2019 05:46 م
صور.. جمارك السخنة تضبط محاولة تهريب كمية من الأقمشة المموهة الأقمشة المضبوطة
السويس - السيد فلاح
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تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك الوارد بالسخنة برئاسة محمود عبدالنعيم مدير عام الوارد، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقمشة المموهة التى تستخدم فى تصنيع ملابس القوات المسلحة ورجال الشرطة والمحظور دخولها للبلاد طبقًا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 151 لسنة 2015 وتعليمات وزارة الدفاع وبالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 وأحكامه وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته ولائحته التنفيذية

وأثناء قيام اللجنة الجمركية المكونة، من محمد طه مدير مجمع المنسوجات وعادل سعيد مدير إدارة الحركة وألبير نبيل رئيس قسم الحركة وعمرو على مأمور تعريفة بإنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول حاوية 40 قدم رقم TGHU6456382 قادمة من الصين والصنف الوارد طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 8660 رول أقمشة منسوجة بوزن 18600 كيلو جرام بيان جمركى رقم 11047 لسنة 2019 بإسم شركة "ل . ب . ا "..

وبالمعاينة الفعلية للحاوية تبين وجود 118رول بوزن 2500 كيلوجرام من الأقمشة المموهة التى تستخدم فى تصنيع ملابس القوات المسلحة ورجال الشرطة والمحظور دخولها للبلاد موزعة مع رولات الأقمشة الأخرى داخل الحاوية، وبلغ التعويض الجمركى المستحق 460 ألف جنيه.

وقرر محمد النجار رئيس الادارة المركزية لجمارك السويس إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الحاوية وابلاغ الجهات الرقابية المختصة والإحالة للنيابة العامة. 

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال، نجم رئيس مصلحة الجمرك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

 

رجال الجمارك يضبطون أقمشة مموهة (2)
رجال الجمارك يضبطون أقمشة مموهة (2)

 

رجال الجمارك يضبطون أقمشة مموهة (3)
رجال الجمارك يضبطون أقمشة مموهة (3)

 

رجال الجمارك يضبطون أقمشة مموهة (1)
رجال الجمارك يضبطون أقمشة مموهة (1)

 

 


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