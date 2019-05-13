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صور.. الآلاف يؤدون صلاة التراويح بمسجد آل الشامى بالمحلة

الإثنين، 13 مايو 2019 10:02 م
صور.. الآلاف يؤدون صلاة التراويح بمسجد آل الشامى بالمحلة صلاة التراويح بمسجد آل الشامى بالمحلة
الغربية – مصطفى عادل
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يعد مسجد آل الشامى بمنطقة أبو راضى بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، من أشهر المساجد التى تقام فيها الصلوات بالمحلة، ويستضيف كبار علماء الأزهر الشريف، وزاره مؤخرًا الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، والعديد من الدعاة.

ويحرص عدد كبير من أبناء مدينة المحلة، وبعض القرى المجاورة، على أداء صلاة التراويح بالمسجد ويمتلئ المسجد عن آخره بالمصلين، ويفترش الرجال الشوارع المحيطة به للصلاة.

كما تشتهر مدينة المحلة بوجود عدد من المساجد الكبرى والتى يحرص المواطنين على الصلاة فيها، منها مسجد الحنفى وعبد الحى خليل وقادوس، وأبو الفضل ومسجد عبد الحليم محمود وسيدى عبد ربه الشرنوبى ومسجد الششتاوى.

الآلاف يؤدون صلاة التراويح بمسجد آل الشامى بالمحلة (1)
 

 

الآلاف يؤدون صلاة التراويح بمسجد آل الشامى بالمحلة (2)
 

 

الآلاف يؤدون صلاة التراويح بمسجد آل الشامى بالمحلة (3)
 

 

الآلاف يؤدون صلاة التراويح بمسجد آل الشامى بالمحلة (4)
 

 

الآلاف يؤدون صلاة التراويح بمسجد آل الشامى بالمحلة (5)
 

 

الآلاف يؤدون صلاة التراويح بمسجد آل الشامى بالمحلة (6)
 

 

الآلاف يؤدون صلاة التراويح بمسجد آل الشامى بالمحلة (7)
 

 

الآلاف يؤدون صلاة التراويح بمسجد آل الشامى بالمحلة (8)
 

 

الآلاف يؤدون صلاة التراويح بمسجد آل الشامى بالمحلة (9)
 

 

الآلاف يؤدون صلاة التراويح بمسجد آل الشامى بالمحلة (10)
 

 

الآلاف يؤدون صلاة التراويح بمسجد آل الشامى بالمحلة (11)
 

 

الآلاف يؤدون صلاة التراويح بمسجد آل الشامى بالمحلة (12)
 

 

الآلاف يؤدون صلاة التراويح بمسجد آل الشامى بالمحلة (13)
 

 

الآلاف يؤدون صلاة التراويح بمسجد آل الشامى بالمحلة (14)
 

 

الآلاف يؤدون صلاة التراويح بمسجد آل الشامى بالمحلة (15)
 

 

الآلاف يؤدون صلاة التراويح بمسجد آل الشامى بالمحلة (16)
 

 


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