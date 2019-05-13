سمير جعجع يستنكر تعرُّض سفن شحن إماراتية لعمليات تخريب

كتب : أحمد جمعة

استنكر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع تعرُّض 4 سفن شحن تجارية مدنية لعمليات تخريبية فى المياه الاقتصادية لدولة الإمارات.

واعتبر جعجع فى بيان صحفى له، الاثنين، أنّ هذا التطور بالغ الخطورة ويستدعي إجراء كل التحقيقات اللازمة لمعرفة من يقف خلفه ومنع تكراره، مشددا على ضرورة توفير الحماية الضرورية لخطوط الملاحة الدولية، مؤكدا تضامنه مع دولة الإمارات وتمسكه بالسلم والاستقرار في المنطقة".

كانت وكالة الأنباء الإماراتية قد كشفت عن استهداف وتخريب 4 سفن تجارية فى المياه الاقتصادية الإماراتية، الأمر الذى أثار قلقا دوليا واسعا، نظرا لخطورة مثل هذه العمليات التخريبية على حركة التجارة العالمية وتهديد مصالح الأطراف الدولية، إلى جانب الأهمية الكبيرة التى تحظى بها الممرات البحرية بمنطقة الخليج بين الممرات البحرية الدولية.

وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، أن 4 سفن تجارية تعرضت "لعمليات تخريبية" قرب المياه الإقليمية الإماراتية، مضيفة أنه لم تقع خسائر بشرية، كما لا يوجد أى تسرب لأى مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.

وقالت الخارجية الإماراتية إن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقى بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفى المياه الاقتصادية لدولة الامارات.