سقوط مقاتلة إيرانية ومصرع أحد طياريها

وكالات الأنباء

سقطت مقاتلة تابعة للقوات الجوية الإيرانية، اليوم الاثنين، خلال رحلة تدريبية بالقرب من محافظة أصفهان جنوب العاصمة طهران.

وأفادت الوكالة الرسمية الإيرانية "إرنا"، بأن "مقاتلة إيرانية من طراز F5، سقطت في مدينة أصفهان وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل أحد الطيارين خلال مهمة تدريبية"، وذلك وفقا لقناة "العالم" الإيرانية.

وقالت إن "المقاتلة سقطت بعدما تعرضت لخلل فني بعدما أقلعت من قاعدة الشهيد البابائي الجوية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية"، مضيفة أن "طيار الطائرة العقيد منوشهر فتاحي استشهد إثر هذا الحادث فيما أصيب الشخص الثاني الذي كان على متنها ونقل إلى مستشفى المدينة".

يذكر أن قاعدة الشهيد بابائي الجوية الرابعة في دزفول، تعد من أهم القواعد الجوية التابعة بلجيش اللإيراني، وتقع على بعد 5 كلم غربي مدينة دزفول.