video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 13 مايو 2019 02:34 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر اليورو اليوم الاثنين 13-5-2019 وانخفاض العملة الأوروبية

الإثنين، 13 مايو 2019 01:01 م
سعر اليورو اليوم الاثنين 13-5-2019 وانخفاض العملة الأوروبية اليورو الأوروبى
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

شهد سعر اليورو الأوروبى تراجعا أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الاثنين 13-5-2019، بخلاف الارتفاع التى شهدته العملة أمس فى تعاملات بداية الأسبوع المصرفى، حيث سجل سعر اليورو وفقا لتعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 19.11 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

وبحسب آخر التحديثات والبيانات الصادرة عن عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر اليورو الأوروبى، كما يلى:

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

19.16جنيه للشراء.

19.31جنيه للبيع .

 

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.11جنيه للشراء.

19.26جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر

19.11جنيه للشراء.

19.26جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة

19.03جنيه للشراء.

19.33جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.10جنيه للشراء.

19.25جنيه للبيع.

 

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.20جنيه للشراء.

19.35جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.08 جنيه للشراء.

19.25 جنيه للبيع.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر اليورو اليوم الأحد 12-5-2019 والعملة ترتفع أول الأسبوع المصرفى

سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 11-5-2019

سعر اليورو اليوم الجمعة 10-5-2019

سعر اليورو اليوم الخميس 9-5-2019 وتباين العملة الأوروبية بالبنوك

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

اسعار اليورو

أخبار الاقتصاد

الاقتصاد

الأقتصاد

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

مصرع 76 شخصا فى انفجار صهريج لنقل الوقود بالنيجر

مصرع 76 شخصا فى انفجار صهريج لنقل الوقود بالنيجر

545 قضية مخدرات حصيلة أول أسبوع فى رمضان.. ضبط 595 من تجار الكيف.. والتحفظ على أطنان من المواد المخدرة ..وخبراء أمنيون يثمنون جهود الشرطة: "مكافحة المخدرات" جففت منابع التهريب وحاصرت تجار الصنف

545 قضية مخدرات حصيلة أول أسبوع فى رمضان.. ضبط 595 من تجار الكيف.. والتحفظ على أطنان من المواد المخدرة ..وخبراء أمنيون يثمنون جهود الشرطة: "مكافحة المخدرات" جففت منابع التهريب وحاصرت تجار الصنف

العالم الخفى.. الملائكة فى المسيحية.. كتاب للبابا شنودة يؤكد: ميخائيل رئيس الملائكة.. ومن هنا جاءت كلمة الملاك الحارس .. أهم ما فى الملائكة أنهم أرواح طاهرة تتصف بالقداسة

العالم الخفى.. الملائكة فى المسيحية.. كتاب للبابا شنودة يؤكد: ميخائيل رئيس الملائكة.. ومن هنا جاءت كلمة الملاك الحارس .. أهم ما فى الملائكة أنهم أرواح طاهرة تتصف بالقداسة

رافضاً الاعتزال.. بوفون يتمسك بحلم التتويج بدورى أبطال أوروبا

رافضاً الاعتزال.. بوفون يتمسك بحلم التتويج بدورى أبطال أوروبا

أول ظهور للدب البنى الأسبانى على الحدود مع البرتغال منذ أكثر من قرن

أول ظهور للدب البنى الأسبانى على الحدود مع البرتغال منذ أكثر من قرن

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة