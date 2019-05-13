سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 13-5-2019 والعملة تواصل تراجعها مقابل الجنيه

كتبت- هبة حسام

واصل سعر الريال السعودى، تراجعه أمام الجنيه المصرى، اليوم الاثنين الموافق 13-5-2019 مقارنة بختام تعاملات الأمس، وجاءت قيمة الانخفاض فى سعر الريال بقيمة قرشا واحدا عن آخر سعر سجله فى إغلاق تعاملات البنوك أمس الأحد.

وسجل سعر الريال السعودى فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 4.53 جنيه للشراء، و 4.56 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الريال فى البنك التجارى الدولى، 4.52 جنيه للشراء، و 4.56 جنيه للبيع، بينما جاء فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، وفقا لآخر تحديثاتها، كالتالى.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.54 جنيه للشراء.

4.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.53 جنيه للشراء.

4.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.53 جنيه للشراء.

4.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.47 جنيه للشراء.

4.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.50 جنيه للشراء.

4.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.52 جنيه للشراء.

4.56 جنيه للبيع.