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الإثنين، 13 مايو 2019 05:31 ص
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سريلانكا تحجب بعض منصات التواصل الاجتماعى بعد أعمال عنف

الإثنين، 13 مايو 2019 05:00 ص
سريلانكا تحجب بعض منصات التواصل الاجتماعى بعد أعمال عنف أعمال عنف فى سريلانكا أرشيفية
رويترز
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 قالت حكومة سريلانكا اليوم الاثنين إنها حجبت مؤقتا بعض شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل، بما في ذلك فيسبوك وواتساب، بعد حوادث عنيفة في أعقاب تفجيرات عيد القيامة التي نفذها متشددون إسلاميون.

كانت مصادر قد ذكرت لرويترز أن عشرات الأشخاص ألقوا الحجارة على مساجد ومتاجر مملوكة لمسلمين وضربوا رجلا في بلدة تشيلو على الساحل الغربي لسريلانكا يوم الأحد في إطار خلاف بدأ على فيسبوك.

وذكرت تقارير بوسائل إعلام سريلانكية أن حوادث أخرى وقعت في عدة مناطق قريبة خلال الليل.

 


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