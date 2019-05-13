سالفينى يدعو حكومة بلاده لإحداث قفزة نوعية بمجال إعادة المهاجرين لبلدانهم

كتبت فاطمة شوقى

أكد وزير الداخلية الايطالى، ماتيو سالفينى فى رسالة إلى رئيس الحكومة، جوزيبى كونتي ونظيره وزير الخارجية إينزو موافيرو ميلانيزى، على الحاجة إلى إحداث "قفزة نوعية" للدبلوماسية الإيطالية بشأن مسألة إعادة المهاجرين، الذين لا يحق لهم البقاء فى البلاد، إلى أوطانهم.

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية، قال سالفينى إنه تم "إحراز نتائج جيدة" فى هذا المجال ضمن اختصاص وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن عدد المهاجرين غير النظاميين المعادين لبلدانهم فاق، خلال العام الحالى، أولئك القادمين إلى إيطاليا، مضيفا: "لكن لتوطيد هذه النتائج نحن بحاجة إلى قفزة نوعية حقيقية إلى الأمام فى السياسة الخارجية الإيطالية فى كليتها، بالاستثمار فى مجالات ذات طبيعة اقتصادية - تجارية وسياسة خارجية تتجاوز إختصاص وزارتى".

وتابع سالفينى: "علينا إدراك أن المشكلة تتخطى الحدود الوطنية ويجب معالجتها فى المستوى العام بتوفير آليات ملزمة فى العلاقات مع دول المنشأ، على المستويين الأوروبى والثنائى".