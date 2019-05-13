زراعة الشرقية: توريد 346 ألف طن قمح ومتابعة نتائج القضاء بحالات البناء والتجريف

أكد المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أن توريد محصول القمح منتظم ولم توجد أى معوقات فى التوريد بالشون والصوامع، وأن إجمالى المساحة المنزرعة هذا العام بلغت 369 ألفا و754 فدانا، والمساحة التى تم حصادها 315 ألفا و800 فدان، والكمية الموردة بالطن حتى اليوم 346 ألفا و340 طنا.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه ناقش إدارة الشئون الزراعية تشريعات لحماية الأراضى والشئون القانونية والمهندس فتحى شحاتة مدير عام الزراعة والمهندس علاء الشافعى مدير إدارة الشئون الزراعية والمهندس محمود الخشاب، بضرورة متابعة نتائج الأحكام القضائية فى حالات البناء والتجريف والتبوير على الأرض الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومتابعة حالات التعدى على الأرض الزراعية والإزالات فى المهد، وضبط المعاينات والردود على الجهات القضائية بالتنسيق مع الإدارات المعنية.