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الإثنين، 13 مايو 2019 02:04 ص
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رئيس جامعة القاهرة: حالات الغش بالامتحانات تُعد على أصابع اليد حتى الآن

الإثنين، 13 مايو 2019 02:00 ص
رئيس جامعة القاهرة: حالات الغش بالامتحانات تُعد على أصابع اليد حتى الآن امتحانات جامعات
كتب وائل ربيعى
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أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، انتظام العملية الامتحانية بكليات الجامعة، مشيرا إلى أن أعداد حالات الغش بالامتحانات لا تتعدى أصابع اليدين حتى الآن.

وأضاف الخشت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن السبب فى قلة عدد حالات الغش بهذا الشكل، التطبيق الصارم للقواعد التى يقرها قانون تنظيم الجامعات، وكذلك امتحانات "البابل شيت" التى تطبقها الجامعة ويكون لها وقت محدد للإجابة، بما لا يعطى أى طالب فرصة لمحاولة الغش.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أنه تم توفير كل سبل الراحة الخاصة بالامتحانات للطلاب، مؤكدا أنه تم التشديد على المراقبين بتوفير الهدوء اللازم للطلاب خلال أعمال الامتحانات.

 


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