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رئيس الوزراء يصدر قراراً بإنشاء منطقة حرة عامة بأسوان الجديدة

الإثنين، 13 مايو 2019 02:38 م
رئيس الوزراء يصدر قراراً بإنشاء منطقة حرة عامة بأسوان الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضى بإنشاء منطقة حرة عامة تقع غرب مدينة أسوان الجديدة، وذلك على مساحة 187 فداناً، الواقعة داخل كردون المدينة والمطلة على طريق القاهرة -  أسوان الصحراوي الغربى.
 
ونص القرار على أن تكون حدود المنطقة الحرة وإحداثياتها كما يلى: حد بحريّ منكسر بطول إجمالي 1065م.ط، يفصل الموقع عن حرم الطريق الواصل من طريق القاهرة – أسوان الغربيّ إلى محطة معالجة الصرف الصحيّ غرب مدينة  أسوان الجديدة، فى حين أن الحد الجنوبيّ عبارة عن أرضٍ فضاء تفصل الموقع عن الحد الجنوبيّ لكردون مدينة أسوان الجديدة بطول إجمالي من الشرق للغرب 1405 م. ط.
 
وجاء فى نص القرار أيضاً، أن الحد الشرقيّ مائل من اتجاه شمال غرب إلى جنوب شرق بطول 750 م.ط، ويفصل الموقع عن خط حرم خطى كهرباء الجهد الفائق، بينما الحد الغربى عبارة عن أرض فضاء مخصصة أرض للمعارض، طبقاً للمخطط الاستراتيجى لمدينة أسوان الجديدة بطول 550 م.ط.
 
 
 
 

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