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رئيس الوزراء العراقى يستقبل رئيس فريق التحقيق بجرائم تنظيم داعش

الإثنين، 13 مايو 2019 05:44 م
رئيس الوزراء العراقى يستقبل رئيس فريق التحقيق بجرائم تنظيم داعش رئيس وزراء العراق يستقبل فريق التحقيق بجرائم تنظيم داعش
كتب : أحمد جمعة
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استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، اليوم، المستشار الخاص للامين العام للامم المتحدة ورئيس فريق التحقيق المعني بتعزيز المساءلة عن جرائم تنظيم داعش .

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقى - بحسب بيان لمكتبه الاعلامى - دعمه المتواصل لفريق التحقيق بجرائم داعش من أجل انجاز مهمته وتسهيل عمله وأهمية تعاون جميع المؤسسات الوطنية ذات الصلة مع فريق التحقيق.

 

وأعرب رئيس وزراء العراق عن ارتياحه لقرب الاعلان عن الوظائف التي سيشغلها الخبراء العراقيون ضمن فريق التحقيق، وعلى موقع الامم المتحدة،  والاختيار الذى سيتم ايضا بالتشاور مع الحكومة العراقية.

وقدم المستشار الخاص شرحا عن مجريات عمل فريق التحقيق ومايتطلبه من ظروف مناسبة ، كما عرض ترشيح الدكتورة سلامة الخفاجي بالتشاور مع الحكومة العراقية لتكون النائب العراقي لرئيس فريق التحقيق، وهنأ رئيس وزراء العراق الوزراء الدكتورة الخفاجي، متمنيا لها ولأعضاء الفريق الدولي التوفيق في مهمة التحقيق بجرائم داعش.


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