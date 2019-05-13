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رئيس الوزراء العراقى يؤكد دعمه لفريق التحقيق بجرائم تنظيم "داعش"

الإثنين، 13 مايو 2019 06:00 م
رئيس الوزراء العراقى يؤكد دعمه لفريق التحقيق بجرائم تنظيم "داعش" رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدي
أ ش أ
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أعلن رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، عن دعمه لفريق التحقيق بجرائم تنظيم "داعش" الإرهابي، مؤكداً أهمية تعاون جميع المؤسسات الوطنية ذات الصلة مع فريق التحقيق.

 

وقال مكتب عبد المهدي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - "إن رئيس مجلس الوزراء التقى بمكتبه الرسمي اليوم، كريم خان المستشار الخاص للامين العام للأمم المتحدة ورئيس فريق التحقيق المعني بتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش".

 

وأكد عبد المهدي دعمه المتواصل لفريق التحقيق بجرائم داعش من أجل إنجاز مهمته وتسهيل عمله وأهمية تعاون جميع المؤسسات الوطنية ذات الصلة مع فريق التحقيق، معربًا عن ارتياحه لقرب الإعلان عن الوظائف التي سيشغلها الخبراء العراقيون ضمن فريق التحقيق ، وعلى موقع الأمم المتحدة ، والاختيار الذي سيتم أيضا بالتشاور مع الحكومة العراقية .

 

 


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