رئاسة مركز بلاط: إزالة تعديات على مساحة 8 أفدنة أملاك دولة بزمام المركز

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد، عن تنفيذ القرار رقم 41 لسنة 2019 لإزالة التعديات على مساحة 8 أفدنة (أملاك دولة) زراعى قام بها أحد المواطنين بقرية تنيدة التابعة لمركز بلاط، وذلك في إطار تفعيل القانون وإستعادة هيبة الدولة، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بالتعاون مع مديرية امن الوادي الجديد.

وقال المهندس عادل عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، إنه تم تنفيذ قرار أخر رقم 24 لسنة 2019 لإزالة تعديات على أملاك الدولة، مبانى بمساحة 158م2 بمنطقة الشوشة بمدينة بلاط، مؤكدا بأنه تم إزالة كافة أشكال التعدى علي الأراضى، وتم عمل محضر وتحرير مخالفة للمواطنين، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.