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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 13/5/2019 بمحافظات مصر

الإثنين، 13 مايو 2019 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 13/5/2019 بمحافظات مصر طقس حار - أرشيفية
كتب – محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارا لطيف ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

الصغرى العظمى 


القاهرة 23 37 
شبين الكوم 23 36 
طنطا 23 35 
دمنهور 21 35 
الإسكندرية 19 27 
بلطيم 19 27 
مطروح 18 25 
السلوم 16 28 
سيوة 18 32 
بورسعيد 20 26 
دمياط 20 27 
الزقازيق 24 38 
الإسماعيلية 20 37 
السويس 20 36 
العريش 18 30
رفح 17 29
رأس سدر 20 35
نخل 15 35
نويبع 24 36
طابا 21 36
كاترين 14 28
الطور 22 35
شرم الشيخ 23 34
الغردقة 21 35 
مرسى علم 22 34
الفيوم 19 37 
بنى سويف 19 37
المنيا 20 37 
أسيوط 21 38
سوهاج 21 38
قنا 22 39
الأقصر 22 40
أسوان 23 40
أبوسمبل 23 41
الوادي الجديد 20 38
شلاتين 21 33 
أبو رماد 22 32
حلايب 22 30 
رأس حدربة 23 30 
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي: 

الصغرى العظمى 


مكة المكرمة 29 41 
المدينة 24 38
الرياض 26 37
المنامة 29 35 
أبوظبي 27 36 
الدوحة 29 37 
الكويت 26 41 
دمشق 14 32 
بيروت 19 29
عمان 16 32 
القدس 17 30
غزة 18 28
بغداد 22 39 
مسقط 31 37
صنعاء 11 28 
الخرطوم 26 41
طرابلس 14 21
تونس 13 19 
الجزائر 10 18 
الرباط 18 34 
نواكشوط 20 30 


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 

الصغرى العظمى 


أنقرة 10 24 
إسطنبول 14 23
إسلام آباد 22 32 
نيودلهي 26 40 
جاكرتا 25 33 
بكين 12 25 
كوالالمبور 24 33 
طوكيو 13 23 
أثينا 14 20 
روما 09 19 
باريس 06 16
مدريد 12 30 
برلين 05 15
لندن 07 15 
مونتريال 06 16
موسكو 12 18
نيويورك 07 11 
واشنطن 09 15


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